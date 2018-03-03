Башкирский ученый изучил 450 проб накипи питьевой воды

Научные сотрудники изучили 450 проб накипи питьевой воды, отобранных в 2016 году в 52 районах республики. Для определения элементного состава образцов накипи был использован метод инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) на присутствие 28 химических элементов, сообщили в пресс-центре БашГУ.

И.о. завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов будет сообщать об исследованиях в своем инстаграме.

«Заинтересованные люди, предоставлявшие образцы накипи, могут получить результаты анализа. Нужно написать на адрес geobashgu@gmail.com, указав фамилию, имя и отчество, телефон, адрес отбора пробы, тип посуды, из которой отбиралась проба, если колодец или скважина — глубину, если использовался фильтр — какого типа», — проинформировали в университете.