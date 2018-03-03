Горком КПРФ объявил о проведении очередного социального митинга протеста: 16 марта (пятница) в 15.30 у ДК "Нефтянник", митинг согласован с администрацией.— Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 3 березня 2018 р.
В Самаре 16 марта пройдет очередной социальный митинг протеста
«Горком КПРФ объявил о проведении очередного социального митинга протеста: 16 марта (пятница) в 15.30 у ДК “Нефтянник”, митинг согласован с администрацией», — сообщает Михаил Матвеев в Твиттере.
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