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15:48 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: снег прекратится только в понедельник

В воскресенье на большей части территории страны будет идти снег, ночью в некоторых регионах — сильный снег, на дорогах будут наблюдаться снежные заносы.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Снегопад не прекратится и в воскресенье, предупреждают синоптики. На 4-е марта они прогнозируют снег на большей части территории страны, а ночью по восточной части — сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы, в отдельных районах метель.

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Такую погоду будет определять циклон, который перемещается с севера Украины на центральные районы европейской территории России. При этом будет дуть порывистый северный, северо-западныйветер.

Температура воздуха ночью и утром будет в пределах —8.—14°С, однако во второй половине дня морозы начнут ослабевать до —3.—9°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, но днем будет расти.

К понедельнику повсеместный снегопад прекратится. Кратковременный снег возможен лишь ночью по востоку страны. Температура воздуха составит ночью —10.—16°С (при прояснениях —17.—19°С), днем от 0. +2°С по юго-западу до —6.—8°С по северо-востоку страны.

Во вторник потеплеет. На территорию Беларуси начнут поступать влажные и более теплые воздушные массы с юга Европы. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью ожидается на уровне —9.—15°С (при прояснениях —16.—18°С), в юго-западныхрайонах —6.—8°С, максимальная днем от +2°С (по юго-западу) до —5°С (северо-восток страны).

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