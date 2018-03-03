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15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Николай Лукашенко на «Снежном снайпере» занял третье место в спринте

Соревнования проходили в сложных погодных условиях.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба давно стали традиционными, ведь они проводятся с 2007 года. Главный принцип — в турнире участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

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В этом году юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11−12 лет), средней (13−14 лет) и старшей (15−16 лет). Сначала они выходят на старты в рамках школьных, районных и областных этапов «Снежного снайпера», а самые меткие и самые быстрые борются за награды в республиканском финале.

С 2017 года финальные соревнования проходят в главной биатлонной точке страны — в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». В связи с этим поменялся формат проведения, который приблизился к настоящему взрослому биатлону.

Не очень стабильные зимние погодные условия и разное оснащение на местах не являются помехой для многих тысяч ребят, которые с большим желанием пробуют себя в одном из самых популярных зимних видов спорта. В этом году в «Снежном снайпере» приняло участие 39 113 (в предыдущем турнире — 37 633) школьников.

168 юных финалистов на прошлой неделе уже опробовали трассу и огневой рубеж в Раубичах. Пришедшие с севера сильные морозы и ветер вынудили перенести старты на неделю. Юные спортсмены не могут дождаться своих главных гонок, к которым они готовились весь предыдущий год. В предварительных составах команд можно встретить и знакомые каждому биатлонному болельщику фамилии. Снова в строю команды города Минска победительница прошлогодней личной гонки Анастасия Попова, которая будет отстаивать честь фамилии олимпийского чемпиона Александра Попова. В числе запасных — две дочки трехкратного чемпиона мира Вадима Сашурина.

Среди участников и сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай. На областных соревнованиях в спринтерской гонке он стал первым. В начале февраля он успел сыграть в хоккей в одной команде с отцом. А ранее выигрывал в хоккейном турнире «Золотая шайба» и становился лучшим бомбардиром. (Подробнее читайте здесь — Хоккейный тренер Дмитрий Басков: Николай Лукашенко демонстрирует завидную физическую подготовк).

В церемонии открытии республиканских соревнованиях приняли участие вице-премьер Беларуси Василий Жарко, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов, министр образования Игорь Карпенко, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик, представители Мингорисполкома и Президентского спортивного клуба. Приветственное слово председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко к юным биатлонистам зачитал заместитель председателя Андрей Карпович.

Болельщики особенно громко поддерживали Николая Лукашенко, с трибун звучно доносились скандирования «Коля! Коля!».

Первый рубеж Николай прошел уверенно, быстро закрыв пять мишеней пятью выстелами. А вот на втором возникла заминка. Он хоть и отстрелятся без ошибок, но долго заряжал оружие и потерял на этом много времени. В итоге его опередили два биатлониста, его отставание от лидера составило 7 секунд.

1. Владислав Гаврис (0+0 промахов) — 11:02.6.

2. Анатолий Штундер (0+0) — 11:05.6.

3. Николай Лукашенко (0+0) — 11:09.6.

Отметим, что соревнования проходили в сложных погодных условиях: -7 градусов, обильный снегопад.

Прокомментировать соревнования мы попросили главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса.

— Насколько реально, что кто-то из участников потом начнет заниматься биатлоном профессионально?

— Мы потом анализируем протоколы, кого-то можем выбрать и протестировать. Это помогает найти талантливого мальчика или девочку, чтобы потом этот талант развивать. Опытом проекта «Снежный снайпер» интересовались коллеги из России, а также из федерации гребли. У всех стоит вопрос поиска талантливых детей.

— Многие отмечали скорострельность Николай Лукашенко. Как можете прокомментировать его задатки и способности на уровне остальных?

— Первый огневой рубеж он отработал очень здорово, а на втором возникла какая-то заминка. Не знаю в чем причина. Скорее всего попал снег и из-за этого не досылался патрон и он заряжал по одному — потерял много времени. Но качество стрельбы у него хорошее, скорострельность чувствуется. И на лыжах хорошо стоит, видна хорошая техника передвижения. Он занимается еще и хоккем, и музыкой. А где он в итоге больше себя проявит — время покажет.

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