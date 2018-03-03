FIFA в конце марта проверит готовность калининградского стадиона к ЧМ-2018

Предполагается, что в те же дни федерация совместно с оргкомитет «Россия-2018» проверит, кроме того, ещё пять объектов. Речь об аренах Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Саранска и Екатеринбурга.

«Первая часть нашего визита включала в себя Москву и Санкт-Петербург, вторая — Сочи, Ростов-на-Дону и Казань. Остальные стадионы мы собираемся посетить в последние 10 дней марта. Все арены в разной степени готовности. Основные вопросы касаются временной инфраструктуры. Окончательно готовность стадионов станет видна по итогам тестовых матчей», — цитирует издание директора департамента FIFA по подготовке и проведению мероприятий Колина Смита.

Ранее «Клопс» опубликовал видео, в котором показано, как выглядит калининградская арена для ЧМ-2018. Ролик с видами стадиона предоставила FIFA.