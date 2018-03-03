Исекешев наградил строителей, спасших детей из горящего дома
Столичный градоначальник Асет Исекешев вручил награды строителям, которые вытащили детей и молодую женщину из горящей квартиры в жилом комплексе «Nova City», сообщает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.