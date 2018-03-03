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16:14 (мск), источник: Nur.kz

Исекешев наградил строителей, спасших детей из горящего дома

Столичный градоначальник Асет Исекешев вручил награды строителям, которые вытащили детей и молодую женщину из горящей квартиры в жилом комплексе «Nova City», сообщает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Источник: Nur.kz

Строители, которые не дожидаясь пожарных, вытащили детей из огня, получили памятные статуэтки, благодарности и денежную премию. Как рассказал один и рабочих, когда они увидели пламя, правильно все организовав, отправились спасать людей. Асет Исекешев в свою очередь поблагодарил героев, отметив, их мужество.

Напомним, пожар в ЖК Nova City произошел минувшую пятницу. Детей спасали, выкидывая их из окон. Сотрудникам противопожарной службы удалось спасти 5 человек.

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