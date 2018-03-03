Исекешев наградил строителей, спасших детей из горящего дома

Строители, которые не дожидаясь пожарных, вытащили детей из огня, получили памятные статуэтки, благодарности и денежную премию. Как рассказал один и рабочих, когда они увидели пламя, правильно все организовав, отправились спасать людей. Асет Исекешев в свою очередь поблагодарил героев, отметив, их мужество.