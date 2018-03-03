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15:56 (мск), источник: ТАСС

Представитель Дерипаски рассказал, зачем бизнесмен получил кипрский паспорт

Предприниматель остается гражданином РФ и ее налоговым резидентом, подчеркнул собеседник агентства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Олег Дерипаска получил кипрский паспорт в связи с тем, что с ним удобнее совершать многочисленные командировки, однако остается гражданином России и ее налоговым резидентом, сообщил ТАСС официальный представитель бизнесмена.

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«Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта, — сказал он. — Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности».

«Олег Дерипаска без сомнений остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе», — добавил представитель бизнесмена.

Ранее газета РБК написала, что Дерипаска в 2017 году получил паспорт и гражданство Кипра. Газета ссылается на материалы Центра исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британскую газету The Guardian, получившей в распоряжение соответствующие документы.

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