Ребятам из омского стройотряда выплатят долг за стройку в Кызыле
Стройотрядовцы получат более 1,5 млн рублей.
Стройотрядовцы получат более 1,5 млн рублей.
Накануне врио губернатор Александр Бурков встретился с руководителем Министерства обороны РФ. В ходе встречи глава региона поднял вопрос о долге по зарплате перед бойцами студенческого строительного отряда Омской области. В министерстве пообещали разобраться в ситуации и решить этот вопрос.
Напомним, что еще летом 2016 года ребята работали в городе Кызыл на стройке кадетского корпуса. После окончания работ генподрядчик так и не выплатил более 1,5 млн рублей.
Также в ходе встречи было принято решение обследовать состояние всех социальных объектов, которые находятся в комплексе с воинскими учреждениями на территории Омской области.
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