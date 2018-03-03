Ребятам из омского стройотряда выплатят долг за стройку в Кызыле

Накануне врио губернатор Александр Бурков встретился с руководителем Министерства обороны РФ. В ходе встречи глава региона поднял вопрос о долге по зарплате перед бойцами студенческого строительного отряда Омской области. В министерстве пообещали разобраться в ситуации и решить этот вопрос.

Напомним, что еще летом 2016 года ребята работали в городе Кызыл на стройке кадетского корпуса. После окончания работ генподрядчик так и не выплатил более 1,5 млн рублей.