Перед плей-офф казанский «Ак Барс» представил новую форму

Хоккейная команда из Казани «Ак Барс» представил обновленную форму перед началом плей-офф Континентальной лиги. Видеоролик с новыми знаками отличия на одежде опубликован в твиттере хоккейного клуба.

Отметим, что воскресенье и понедельник, 4-го и 5-го марта, казанский «Ак Барс» проведет два первых поединка серии плей-офф ¼ финала Конференции «Восток». Начало матчей в Ледовом дворце «Татнефть Арена» — 17:00 и 19:00 часов, соответственно. В первом раунде казанцы сыграют с хабаровским «Амуром».