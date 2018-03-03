Перед плей-офф казанский «Ак Барс» представил новую форму
Опубликовано видео, посвященное обновленной форме хоккейной команды.
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Опубликовано видео, посвященное обновленной форме хоккейной команды.
Хоккейная команда из Казани «Ак Барс» представил обновленную форму перед началом
Отметим, что воскресенье и понедельник, 4-го и 5-го марта, казанский «Ак Барс» проведет два первых поединка серии
Новая форма на плей–офф 2018!#айдазакубком pic.twitter.com/9uA7usGbGJ— ХК Ак Барс (@hcakbars) 3 березня 2018 р.
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