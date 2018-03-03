Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Казани посетит 1 млн человек

«Фестиваль болельщиков — уже сегодня ведется строительство этой площадки рядом с центром семьи “Казан”, это будет отдельная территория, которая будет огорожена, она будет работать бесплатно для всех желающих. Единовременная пропускная способность, единовременное количество людей, которые смогут находиться на этой площадке, составляет 25 тыс. человек. Мы планируем, что трафик [будет] около 1 млн человек за весь период ЧМ», — сказал он.

Леонов добавил, что на фестивале организуют несколько зон для просмотра матчей, развлечений, активностей, зоны питания. Он также сообщил, что в Казани, помимо фестиваля, пройдут около 50 других мероприятий. «Во всех наших парках, во всех музеях, театрах — большая культурная программа, ее график мы сегодня окончательно формируем, он появится в ближайшее время», — отметил он.