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17:50 (мск), источник: ТАСС

Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Казани посетит 1 млн человек

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают, что фестиваль болельщиков в Казани во время чемпионата мира по футболу в 2018 году (ЧМ-2018) посетит около 1 млн человек, сообщил в субботу журналистам министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Фестиваль болельщиков — уже сегодня ведется строительство этой площадки рядом с центром семьи “Казан”, это будет отдельная территория, которая будет огорожена, она будет работать бесплатно для всех желающих. Единовременная пропускная способность, единовременное количество людей, которые смогут находиться на этой площадке, составляет 25 тыс. человек. Мы планируем, что трафик [будет] около 1 млн человек за весь период ЧМ», — сказал он.

Леонов добавил, что на фестивале организуют несколько зон для просмотра матчей, развлечений, активностей, зоны питания. Он также сообщил, что в Казани, помимо фестиваля, пройдут около 50 других мероприятий. «Во всех наших парках, во всех музеях, театрах — большая культурная программа, ее график мы сегодня окончательно формируем, он появится в ближайшее время», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.

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