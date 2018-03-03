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16:22 (мск), источник: Индикатор

Огромная популяция пингвинов пряталась на отдаленных островах

Биологи из США, Великобритании и Франции обнаружили одну из самых крупных известных популяций пингвинов Адели и оценили ее численность. О своем исследовании ученые рассказали в журнале Scientific Reports.

Источник: AP 2018

Колония населяет острова Опасные (Danger Islands), названные так открывшим их путешественником Джеймсом Кларком Россом. Это отдаленная группа крошечных островов, расположенных вдоль восточного края Антарктического полуострова. В море вокруг них даже летом много льда, из-за чего ученым и сейчас непросто до них добраться.

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Колонию пингвинов исследователи заметили на снимках со спутников еще в 2014 году. Для того, чтобы подтвердить эти наблюдения, в 2015 году к островам отправилась экспедиция и птиц пересчитали «вручную». В дополнение к этим подсчетам колонии сфотографировали с дронов и использовали новые спутниковые снимки. В результате оказалось, что острова населяет более 750 тысяч пар пингвинов Адели.

«Результаты исследования показали, что на Опасных островах обитает крупнейшая на Антарктическом полуострове колония пингвинов Адели. Причем оказалось, что их численность не снижается, как это происходит с колониями на западном берегу в связи с изменениями климата», — рассказал профессор Университета штата Луизиана Майкл Полито.

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