Омич придумал оригинальный способ занять место на парковке

Сама коробка, похоже, на месте никак не зафиксирована. Однако оставивший ее омич, возможно, верит, что это сработает.

Большинство омичей идея находчивого автолюбителя развеселила. В то же время одни комментаторы посчитали, что водитель поступил правильно, по-человечески попросив не занимать место, другие же, напротив, сочли это наглостью.