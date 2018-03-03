Омич придумал оригинальный способ занять место на парковке
Автолюбитель, по сути, подписал место на парковке в Омске, оставив там пластиковый ящик с прикрепленной на нем надписью «Занято». Снимок «изобретения» появился в омских пабликах.
Автолюбитель, по сути, подписал место на парковке в Омске, оставив там пластиковый ящик с прикрепленной на нем надписью «Занято». Снимок «изобретения» появился в омских пабликах.
Сама коробка, похоже, на месте никак не зафиксирована. Однако оставивший ее омич, возможно, верит, что это сработает.
Большинство омичей идея находчивого автолюбителя развеселила. В то же время одни комментаторы посчитали, что водитель поступил правильно,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.