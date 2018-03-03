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17:03 (мск), источник: СуперОмск

Омич придумал оригинальный способ занять место на парковке

Автолюбитель, по сути, подписал место на парковке в Омске, оставив там пластиковый ящик с прикрепленной на нем надписью «Занято». Снимок «изобретения» появился в омских пабликах.

Сама коробка, похоже, на месте никак не зафиксирована. Однако оставивший ее омич, возможно, верит, что это сработает.

Большинство омичей идея находчивого автолюбителя развеселила. В то же время одни комментаторы посчитали, что водитель поступил правильно, по-человечески попросив не занимать место, другие же, напротив, сочли это наглостью.

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