Более 2 млн рублей получит семья сочинки, погибшей в авиакатастрофе Ан-148

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края выплатят родственникам погибшей женщины компенсацию в размере 1 млн рублей. Теперь стало известно, что семья сочинки получит такую же сумму от правительства Московской области.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. На борту находился 71 человек, все они погибли. После расшифровки бортовых самописцев специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков, сообщает ТАСС.