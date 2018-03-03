Более 2 млн рублей получит семья сочинки, погибшей в авиакатастрофе Ан-148
Семья жительницы Сочи Марины Калашник, погибшей 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, получит 2 млн рублей в качестве компенсации.
Семья жительницы Сочи Марины Калашник, погибшей 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, получит 2 млн рублей в качестве компенсации.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края выплатят родственникам погибшей женщины компенсацию в размере 1 млн рублей. Теперь стало известно, что семья сочинки получит такую же сумму от правительства Московской области.
Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. На борту находился 71 человек, все они погибли. После расшифровки бортовых самописцев специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета
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