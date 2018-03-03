Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский лыжник не заметил болезни у норвежских «астматиков»
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации» США
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
10Во Флориде в школе произошла стрельба
17:08 (мск), источник: Вести Сочи

Более 2 млн рублей получит семья сочинки, погибшей в авиакатастрофе Ан-148

Семья жительницы Сочи Марины Калашник, погибшей 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, получит 2 млн рублей в качестве компенсации.

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края выплатят родственникам погибшей женщины компенсацию в размере 1 млн рублей. Теперь стало известно, что семья сочинки получит такую же сумму от правительства Московской области.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. На борту находился 71 человек, все они погибли. После расшифровки бортовых самописцев специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков, сообщает ТАСС.

5 тыс фрагментов разбившегося в Подмосковье Ан-148 предстоит изучить экспертам
Во время загрузки произошла ошибка.
18 февраля© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Песков: Антироссийские санкции США наносят вред всему миру
СМИ: проект крылатой ракеты с ядерной установкой «отшлифован»
«Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» в матче с тремя удалениями
Как отреагировали западные эксперты на послание Путина
В Роструде напомнили об укороченной рабочей неделе
Олег Дерипаска купил гражданство Кипра
Домогаров объявил об уходе из театра Моссовета
Спорт
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России Международный совет футбольных ассоциаций одобрил использование системы видеопомощи арбитрам во время матчей
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь