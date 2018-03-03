Волк, гуляющий в городском парке, удивил челябинцев
Горожане обступили зверя, чтобы посмотреть на него.
Горожане обступили зверя, чтобы посмотреть на него.
Житель Челябинска вывел на прогулку в парк Гагарина волка, отдыхающие обступили зверя, чтобы сфотографироваться с ним, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Хозяин животного с радостью рассказывает, что волк живет у него вместо собаки, в конуре, уже много лет. Питомец достаточно миролюбив и контактен с людьми. Тем не менее мужчина выгуливает хищника на привязи.
«Суровые челябинские мужчины заводят вместо собак волков, что тут еще скажешь», — комментирует происходящее горожанин.
По словам волковода, у него ещё есть и другие питомцы: енот, лиса, черный ворон и другие.
Напомним, жители Челябинска и ранее встречали волка в центре города: животное на цепи заметили недалеко от площади Революции, и хозяин разрешил прохожим погладить зверя.
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