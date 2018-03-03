Волк, гуляющий в городском парке, удивил челябинцев

Источник: Аргументы и факты

Житель Челябинска вывел на прогулку в парк Гагарина волка, отдыхающие обступили зверя, чтобы сфотографироваться с ним, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Хозяин животного с радостью рассказывает, что волк живет у него вместо собаки, в конуре, уже много лет. Питомец достаточно миролюбив и контактен с людьми. Тем не менее мужчина выгуливает хищника на привязи.

«Суровые челябинские мужчины заводят вместо собак волков, что тут еще скажешь», — комментирует происходящее горожанин.

По словам волковода, у него ещё есть и другие питомцы: енот, лиса, черный ворон и другие.