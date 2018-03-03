Ребёнок в форме ГИБДД патрулирует улицы Черняховска
Необычную картину сегодня наблюдали жители Черняховска. Прохожих удивил «маленький гаишник».
Необычную картину сегодня наблюдали жители Черняховска. Прохожих удивил «маленький гаишник».
Патрулировать городские вышел ребёнок в форме ГИБДД. На мальчике была фуражка, жилет дорожного инспектора, при себе он также имел наручники и размахивал полосатым жезлом.
Действия ребёнка запечатлели на видео. Ролик размещён в паблике «Новый Черняховск» под названием «Сотрудником ГАИ нельзя стать, им надо родиться».
«Мальчуган стоял около центрального рынка на тротуаре около 15 минут. При этом никого из взрослых рядом не было. На дорогу он не выходил, но периодически размахивал жезлом в сторону проезжающих машин», — рассказал калининградским «Вестям» администратор сообщества со слов автора видео.
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