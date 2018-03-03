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17:11 (мск), источник: Kazinform

Самых красивых девушек-дипломатов выбрали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Конкурс красоты «Ару дипломат» прошел в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Для конкурса различные департаменты ведомства отобрали 15 самых красивых и талантливых сотрудниц. Все участницы по итогам получили призы.

Конкурс стал частью благотворительного вечера, приуроченного ко Дню благодарности, который отмечается в Казахстане 1 марта.

В рамках вечера состоялся аукцион. С молотка ушли картина казахстанского художника Сейсенхана Махамбетова, тибетский кинжал ручной работы, книга Хилари Клинтон. Всего было продано вещей на сумму более 100 тысяч тенге.

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Помимо этого, в здании МИД прошла ярмарка. Департаменты предлагали семьям дипломатов угощения и напитки, а также изделия ручной работы и сувениры из различных стран мира.
Собранные средства пойдут на поддержание работы реабилитационного центра «Солнечный мир», созданного более 2 лет назад в поддержку детей с синдромом Дауна.

МИД РК уже не первый год помогает общественному фонду «Солнечный мир». Так, подарки от Санта-Клауса из Лапландии уже стали традицией.

«В год мы пропускаем больше 120 детей. Каждые три месяца по 30 деток у нас занимаются бесплатно. До этого нас финансировала республиканская ассоциация “Асыл бала”. Но так как мы были пилотным проектом, и сроки договора подошли к концу, сейчас мы ищем дополнительные средства для финансирования», — рассказала президент общественного фонда Евгения Чеботаревская.

Она отметила, что обучающиеся дети посещают центр ежедневно. Занятия проходят у логопеда, дефектолога, трудотерапевта, игротерапевта, монтессори-педагога, проводятся уроки изо, музыкатерапии, лечебной физкультуры и курс массажа.

По словам Евгении Чеботаревской, в Астане зарегистрировано более 350 детей с синдромом Дауна.

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