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18:10 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресенье

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Москве в воскресенье четвертого марта, сообщается на сайте МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 763 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Агентство «Москва»
По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер порывами до 15 м/с.
МЧС России

МЧС настоятельно рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать резких маневров, обгонов, перестроений, опережений.

В столичном главке МЧС призвали пешеходов быть более бдительными, аккуратными и вежливыми.

Справка
Сколько снега нужно, чтобы парализовать город?Мощный снегопад в Москве не остановил жизнь в городе, хотя сильно осложнил ее для автомобилистов и пешеходов.
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