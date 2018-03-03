МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресенье
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Москве в воскресенье четвертого марта, сообщается на сайте МЧС.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Москве в воскресенье четвертого марта, сообщается на сайте МЧС.
По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер порывами до 15 м/с.
МЧС настоятельно рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать резких маневров, обгонов, перестроений, опережений.
В столичном главке МЧС призвали пешеходов быть более бдительными, аккуратными и вежливыми.
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