«Полки добра» появились в супермаркетах Талгара
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талгарском районе Алматинской области появились так называемые «полки добра», передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талгарском районе Алматинской области появились так называемые «полки добра», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Благотворительный проект под названием «Талгар Асар» запустили местные предприниматели. Его суть заключается в том, что каждый желающий бесплатно может оставить на этих полках продукты питания, хозяйственные товары и другие предметы первой необходимости для нуждающихся.
Главная цель — привлечь внимание общественности на оказание помощи нуждающимся и создать постоянную площадку для оказания адресной помощи.
Как отметили в районной палате предпринимателей, данный проект талгаровцы приурочили к республиканской акции «Атамекенім», которая направлена на развитие культуры благотворительности и социальной ответственности.
Одним из инициаторов является местный предприниматель Сергей Майборода. По его словам, представителям бизнеса необходимо активно поддерживать и реализовывать социальные инициативы.
«У нас в городе и районе очень много людей, которым нужна социальная помощь. Все продукты и товары мы также будем доставлять в дома малообеспеченных семей, инвалидов и других людей, которые в этом нуждаются. Будет оказана адресная социальная помощь. Надеюсь, что нашу инициативу поддержат и остальные предприниматели Талгара», — подчеркнул предприниматель.
Руководитель филиала Казахстанской ассоциации дошкольных организаций по городу Алматы и алматинскому региону Кулянда Батырбекова считает, что добрые поступки должны войти в хорошую привычку, и в целом стать трендом в обществе.
«В народе слово “Асар” имеет важное значение. Поэтому, мы назвали проект “Талгар Асар”, чтобы жители Талгара не забывали помогать, заботиться друг о друге. Надпись на полках “Здесь можно сделать добро!” также показывает, что доброта и милосердие начинается с маленьких дел», — сказала бизнесвуман.
Аналогичные полки добра в рамках проекта «Талгар Асар» организаторы намерены открыть и в других магазинах города и Талгарского района.
«В настоящее время предприниматели выразили заинтересованность в создании таких полок в торговых точках. Хотелось бы отметить, что наши предприниматели принимают самое активное участие в общественной и социальной жизни района. Например, предприниматели всячески поддерживают детский дом “Нур”. Особое внимание уделяется центрам для детей с ограниченными возможностями и организациям инвалидов», — рассказал директор филиала Палаты предпринимателей Талгарского района Ержан Туралыков.
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