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18:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми прошёл рыцарский турнир

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Кубок Ермака».

Источник: Аргументы и факты

3 марта на площадке пермского цирка прошёл фестиваль «Кубок Ермака».

Самой зрелищной частью фестиваля стали бои русских витязей со всей России. Сразится на арене пермского цирка, приехали два десятка рыцарей из Литвы, Смоленска, Пскова, Кирова, Нижнего Новгорода и Пермского края.

Рыцарские бои в полный контакт проходили в три раунда по три минуты и иногда заканчивались нокаутом одного из участников. Оценивать русских богатырей предстояло специальному жюри, в состав которого вошли представители из разных городов России.

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Примечательно, что в поединках участвовали чемпионы Мира по рыцарским боям из Калининграда и Израиля.

В фойе цирка организовали выставку одежды, оружия и снаряжения русских воинов из разных эпох. Гости мероприятия познакомились с амуницией бойцов Великой Отечественной войны, а также увидели снаряжение современного солдата.

На площади перед цирком прошла развлекательная программа с тематическими песнями и танцевальными номерами. Все желающие могли принять участие в мастер-классах и посетить ярмарку народных ремёсел и национальных костюмов. Посетители фестиваля увидели, как куются мечи и работают ткацкие станки, а также попробовали свои силы в стрельбе из лука. Самые маленькие гости фестиваля не упустили возможности побывать внутри настоящего бронетранспортёра и подержать в руках макеты настоящего оружия.

«Патриотический исторически-туристический проект создан для возрождения спортивных, культурных и исторических традиций народов России и Урала. В будущем планируется, что мероприятие станет ежегодным и привлечёт в наш город больше туристов», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» организаторы фестиваля.

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