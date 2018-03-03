В Перми прошёл рыцарский турнир
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Кубок Ермака».
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Кубок Ермака».
3 марта на площадке пермского цирка прошёл фестиваль «Кубок Ермака».
Самой зрелищной частью фестиваля стали бои русских витязей со всей России. Сразится на арене пермского цирка, приехали два десятка рыцарей из Литвы, Смоленска, Пскова, Кирова, Нижнего Новгорода и Пермского края.
Рыцарские бои в полный контакт проходили в три раунда по три минуты и иногда заканчивались нокаутом одного из участников. Оценивать русских богатырей предстояло специальному жюри, в состав которого вошли представители из разных городов России.
Примечательно, что в поединках участвовали чемпионы Мира по рыцарским боям из Калининграда и Израиля.
В фойе цирка организовали выставку одежды, оружия и снаряжения русских воинов из разных эпох. Гости мероприятия познакомились с амуницией бойцов Великой Отечественной войны, а также увидели снаряжение современного солдата.
На площади перед цирком прошла развлекательная программа с тематическими песнями и танцевальными номерами. Все желающие могли принять участие в
«Патриотический
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