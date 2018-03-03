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3 марта, источник: РИА "Воронеж"

Расписание электрички «Лиски-Воронеж» изменится с 7 по 9 марта

Корректировка связана с Международным женским днем.

Расписание пригородного поезда № 6413 «Лиски-Воронеж» изменится с 7 по 9 марта, сообщила пресс-служба АО «ППК “Черноземье”». Корректировка связана с Международным женским днем.

Электричку, которая ходит по пятницам и воскресеньям, назначили на среду, 7 марта. Ее отменили в пятницу, 9 марта. Ежедневный пригородный поезд «Лиски-Воронеж» (Плехановская) также отменили 7 марта и назначили на 9 марта.

Расписание еще 19 электричек изменится в Воронежской области в связи с праздниками.

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