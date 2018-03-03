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3 марта, источник: Калининград.Ru

Мэрия Калининграда запретила парковаться на улице Чернышевского

Ограничения начнут действовать с 4 марта.

Власти запретили парковку на участке улицы Чернышевского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят в воскресенье, 4 марта. Ограничения будут действовать в районе домов № 29, 29а, 31, 31а.

Как уточнили в мэрии, это сделано для обеспечение беспрепятственного проезда крупногабаритного транспорта на стройплощадку. Автолюбителей просят быть внимательнее.

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