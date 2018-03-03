Мэрия Калининграда запретила парковаться на улице Чернышевского

Власти запретили парковку на участке улицы Чернышевского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят в воскресенье, 4 марта. Ограничения будут действовать в районе домов № 29, 29а, 31, 31а.