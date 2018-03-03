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3 марта, источник: АиФ Красноярск

Звезда Comedy Woman вступилась за дядю — главврача Перинатального центра

Надежда Сысоева считает, что Андрей Павлов невиновен.

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева вступилась за главного врача красноярского перинатального центра Андрея Павлова, который приходится ей дядей.

Надя Сысоева опубликовала пост со словами поддержки на своей странице в Инстаграм. Она говорит о том, что Андрей Павлов честный человек и никаких финансовых схем не создавал. Кроме того, девушка упоминает о том, что сейчас в семье непростой период.

Надежда призывает всех неравнодушных людей проголосовать за то, чтобы выпустить главврача из СИЗО под домашний арест.

Я впервые в такой ситуации и совсем не знаю, что делать нашей семье! Если у меня есть возможность обратиться, к вам, мои друзья, мои подписчики, за поддержкой и ко всем тем, кто останется неравнодушным - я хочу это сделать сейчас. Меня зовут Надя Сысоева. Многим я знакома по роли веселой и жизнерадостной Наденьки из Камедивумен. Но сейчас у меня случилась беда, и я очень прошу вас обратить внимание на ситуацию, которая произошла с моим родным дядей. Мой дядя - Андрей Владимирович Павлов - уважаемый врач в Красноярске и Красноярском крае. Он спас тысячи жизней и дал возможность появиться на свет огромному количеству малышей! Но сейчас его совершенно несправедливо обвиняют в том, чего он не делал! Никаких финансовых схем он не создавал. Его оклеветали. Он честный человек! Он НЕ ВИНОВЕН! ПОМОГИТЕ, пожалуйста, восстановить справедливость! Сейчас идет борьба с изменением меры пресечения на более мягкую. Подпишите, пожалуйста, петицию (ссылка также в ШАПКЕ МОЕГО ПРОФИЛЯ). Каждая подпись может помочь нашей семье! Мы надеемся и верим в объективное расследование. Заранее лично благодарю! http://chn.ge/2EVclzE #свободуАндреюПавлову

Допис, поширений Надя Сысоева (@inadenka)

Напомним, Андрей Павлов был арестован 29 декабря 2017 года. Его обвиняют во взятках и создании коррупционных схем, касающихся поставлок медикаментов в медицинское учреждение. Сам Павлов недавно опубликовал на своей странице в Фейсбук обращение к красноярцам, где говорит о том, что могло послужить причиной обвинения. По его мнению, его оговорили из-за планируемых кадровых перестановок в перинатальном центре.

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