Звезда Comedy Woman вступилась за дядю — главврача Перинатального центра

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева вступилась за главного врача красноярского перинатального центра Андрея Павлова, который приходится ей дядей.

Надя Сысоева опубликовала пост со словами поддержки на своей странице в Инстаграм. Она говорит о том, что Андрей Павлов честный человек и никаких финансовых схем не создавал. Кроме того, девушка упоминает о том, что сейчас в семье непростой период.

Надежда призывает всех неравнодушных людей проголосовать за то, чтобы выпустить главврача из СИЗО под домашний арест.