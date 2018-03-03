Я впервые в такой ситуации и совсем не знаю, что делать нашей семье! Если у меня есть возможность обратиться, к вам, мои друзья, мои подписчики, за поддержкой и ко всем тем, кто останется неравнодушным - я хочу это сделать сейчас. Меня зовут Надя Сысоева. Многим я знакома по роли веселой и жизнерадостной Наденьки из Камедивумен. Но сейчас у меня случилась беда, и я очень прошу вас обратить внимание на ситуацию, которая произошла с моим родным дядей. Мой дядя - Андрей Владимирович Павлов - уважаемый врач в Красноярске и Красноярском крае. Он спас тысячи жизней и дал возможность появиться на свет огромному количеству малышей! Но сейчас его совершенно несправедливо обвиняют в том, чего он не делал! Никаких финансовых схем он не создавал. Его оклеветали. Он честный человек! Он НЕ ВИНОВЕН! ПОМОГИТЕ, пожалуйста, восстановить справедливость! Сейчас идет борьба с изменением меры пресечения на более мягкую. Подпишите, пожалуйста, петицию (ссылка также в ШАПКЕ МОЕГО ПРОФИЛЯ). Каждая подпись может помочь нашей семье! Мы надеемся и верим в объективное расследование. Заранее лично благодарю! http://chn.ge/2EVclzE #свободуАндреюПавлову
Звезда Comedy Woman вступилась за дядю — главврача Перинатального центра
Надежда Сысоева считает, что Андрей Павлов невиновен.
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