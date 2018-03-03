В мэрии Сочи сообщили, какие улицы курорта будут перекрывать во время ЧМ-2018
По данным сочинского муниципалитета, с 10 июня по 17 июля, в дни проведения футбольного чемпионата мира, в центре города будут перекрыты несколько улиц.
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По данным сочинского муниципалитета, с 10 июня по 17 июля, в дни проведения футбольного чемпионата мира, в центре города будут перекрыты несколько улиц.
Движение ограничат по улицам Войкова, Кооперативной и Москвина, а улица Орджоникидзе будет работать в двустороннем режиме, информирует
На дорогах курорта от поста Магри планируют установить информационные табло, предупреждающие об затруднениях движения. Сотрудники ДПС станут рекомендовать водителям от Мамайки следовать на Дублер Курортного проспекта. Волонтеры будут распространять специальные листовки с описанием всех ограничений движения и возможными путями объезда.
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