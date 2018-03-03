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3 марта, источник: Вести Сочи

В мэрии Сочи сообщили, какие улицы курорта будут перекрывать во время ЧМ-2018

По данным сочинского муниципалитета, с 10 июня по 17 июля, в дни проведения футбольного чемпионата мира, в центре города будут перекрыты несколько улиц.

Источник: AP 2018

Движение ограничат по улицам Войкова, Кооперативной и Москвина, а улица Орджоникидзе будет работать в двустороннем режиме, информирует пресс-служба администрации Сочи. Ранее сообщалось, что улицу Несебрскую на время ЧМ-2018 временно сделают пешеходной.

На дорогах курорта от поста Магри планируют установить информационные табло, предупреждающие об затруднениях движения. Сотрудники ДПС станут рекомендовать водителям от Мамайки следовать на Дублер Курортного проспекта. Волонтеры будут распространять специальные листовки с описанием всех ограничений движения и возможными путями объезда.

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