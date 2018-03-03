Собчак не исключает своего участия в выборах губернатора Самарской области

Собчак в субботу встретилась с избирателями в Самаре.

«Почему бы и нет? Самара — прекрасный город. Я считаю, что вы достойны лучшего губернатора. Я считаю, что такой неприметный и непримечательный Азаров — точно не лучший губернатор для вашего города. В этом смысле у меня никакого столичного снобизма нет, я считаю, что изменения должны быть по всей стране и что, может быть, гораздо перспективнее приехать в Самару и показать, что из нее можно сделать столичный город, которым он по праву является, чем бесконечно работать только на аудиторию Москвы и Питера», — ответила Собчак на вопрос, не хочет ли она принять участие в выборах губернатора Самарской области.

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Она добавила, что за свою избирательную кампанию посетила более 20 регионов России. «И я представляю, как живут люди, видела, как они живут — от Томска до Ингушетии. Я понимаю, с какими проблемами борются люди. Главная из этих проблем — это бедность, это социальная неустроенность. И самое сложное в моей работе — объяснить им взаимосвязь между гнилыми трубами, аварийным жильем, безумными ценами на ЖКХ и несменяемостью власти», — сказала Собчак.

С сентября 2017 года обязанности губернатора Самарской области временно исполняет Дмитрий Азаров. В 2010—2014 годах он занимал пост мэра Самары, а с 2014 года был членом Совета Федерации от региона. Ранее в интервью РИА Новости Азаров заявил, что примет решение об участии в местных выборах после указаний президента Владимира Путина.