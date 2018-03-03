В деревне под Мозырем слепили гигантскую снежную бабу
Ее назвали Василисой.
Ее назвали Василисой.
Нынешней зимой житель деревни Нагорные Мозырского района Иван Бойко задался целью слепить
В один из выходных дней он вместе с соседями соорудил во дворе снежную бабу, которую назвали Василиса. Ее рост составил 4,5 метра, пишет газета «Жыццё Палесся».
Она уступает своей «коллеге-рекордсмену» из американского города Бетель. Самого большого снеговика в мире слепили весной 2008 года. Снежную бабу назвали Олимпией, ее высота составляла 37 метров.
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