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3 марта, источник: РИА Новости

Режиссер фильма «Движение вверх» снимет фильм «Сердце Пармы»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев снимет одноименный фильм по историческому роману Алексея Иванова «Сердце Пармы», съемки начнутся в конце 2018 года, рассказал РИА Новости продюсер фильма, глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов.

«Мы начали производство, на наш взгляд, интересного проекта “Сердце Пармы ” по одноименной очень популярной книге Алексея Иванова. Режиссером фильма стал Антон Мегердичев. Мы делаем этот проект совместно с компанией Star Media. Съемки начнутся следующей зимой, сейчас идет подготовка. Это большая историческая картина времен Ивана III, снимать будем в Пермском крае», — рассказал Толстунов.

Исторический роман Иванова «Сердце Пармы» о покорении Великой Перми Москвой в ХV веке вышел в 2003 году и принес начинающему писателю широкую известность.

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