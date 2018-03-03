Режиссер фильма «Движение вверх» снимет фильм «Сердце Пармы»

«Мы начали производство, на наш взгляд, интересного проекта “Сердце Пармы ” по одноименной очень популярной книге Алексея Иванова. Режиссером фильма стал Антон Мегердичев. Мы делаем этот проект совместно с компанией Star Media. Съемки начнутся следующей зимой, сейчас идет подготовка. Это большая историческая картина времен Ивана III, снимать будем в Пермском крае», — рассказал Толстунов.