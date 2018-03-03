Режиссер фильма «Движение вверх» снимет фильм «Сердце Пармы»
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев снимет одноименный фильм по историческому роману Алексея Иванова «Сердце Пармы», съемки начнутся в конце 2018 года, рассказал РИА Новости продюсер фильма, глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов.
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