Житель Башкирии построил забор из бутылок

«Отец мастер на все руки, постоянно что-то мастерит, собрал самодельный трактор, односельчане зовут его местным Кулибиным. Когда он придумал бутылочный забор, мы начали собирать “строительные материалы”. В то время очень кстати местный предприниматель решил продать склад, в котором были бутылки, и хотел их просто выбросить. Отец убедил его этого не делать, и забрал их себе», — рассказывает Михаил.
«Привезли две телеги бутылок, и работа началась. Получилось шесть пролетов. Складывали их как дрова в поленицу, заливали раствором. Бутылки использовали стандартные, советские, их объем 0,7 л. Узор на заборе составили из современных емкостей. Из бутылок сделана только лицевая часть забора. На это ушло шесть тысяч штук», — пояснил Михаил.
Борис Михайлович много лет проработал в местном энергоучастке электриком. Вместе с супругой Натальей Дмитриевной сейчас они на пенсии. По словам Михаила, мама всегда и во всех творческих начинаниях поддерживает отца.
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