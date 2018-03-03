Житель Башкирии построил забор из бутылок

«Отец мастер на все руки, постоянно что-то мастерит, собрал самодельный трактор, односельчане зовут его местным Кулибиным. Когда он придумал бутылочный забор, мы начали собирать “строительные материалы”. В то время очень кстати местный предприниматель решил продать склад, в котором были бутылки, и хотел их просто выбросить. Отец убедил его этого не делать, и забрал их себе», — рассказывает Михаил.

«Привезли две телеги бутылок, и работа началась. Получилось шесть пролетов. Складывали их как дрова в поленицу, заливали раствором. Бутылки использовали стандартные, советские, их объем 0,7 л. Узор на заборе составили из современных емкостей. Из бутылок сделана только лицевая часть забора. На это ушло шесть тысяч штук», — пояснил Михаил.