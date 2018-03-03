Молдавская фигуристка свела с ума румынское жюри
Семнадцатилетняя жительница Кишинева приняла участие в румынском шоу талантов и прошла в следующий этап конкруса.
Семнадцатилетняя жительница Кишинева приняла участие в румынском шоу талантов и прошла в следующий этап конкруса.
КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Очередной фурор произвела девушка из Молдовы на румынском телешоу «Românii au talent» (аналог America’s Got Talent или «Минуты славы»).
Если раньше зрители и жюри были в восторге от вокальных данных наших соотечественниц, то сейчас их поразила хореография.
Семнадцатилетняя Элина Шавга приехала из Кишинева. По словам девушки, фигурным катанием она занимается с семи лет. На шоу она выступила на роликах. Ее номер поразил жюри.
«Это удивительно. Она танцевала словно на льду. И показала непростые элементы фигурного катания», — сказал один из членов жюри.
Девушка призналась, что у нее есть возможность заниматься катанием на льду только три месяца в году.
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