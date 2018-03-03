Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть транзита: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Московские школьники смогут участвовать в составлении своих учебных планов
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Лолита прогулялась босиком по снегу
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Андреева уехала из РФ на Мальдивы после решения Первого канала
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
3 марта, источник: Sputnik.md

Молдавская фигуристка свела с ума румынское жюри

Семнадцатилетняя жительница Кишинева приняла участие в румынском шоу талантов и прошла в следующий этап конкруса.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Очередной фурор произвела девушка из Молдовы на румынском телешоу «Românii au talent» (аналог America’s Got Talent или «Минуты славы»).

Если раньше зрители и жюри были в восторге от вокальных данных наших соотечественниц, то сейчас их поразила хореография.

Семнадцатилетняя Элина Шавга приехала из Кишинева. По словам девушки, фигурным катанием она занимается с семи лет. На шоу она выступила на роликах. Ее номер поразил жюри.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это удивительно. Она танцевала словно на льду. И показала непростые элементы фигурного катания», — сказал один из членов жюри.

Девушка призналась, что у нее есть возможность заниматься катанием на льду только три месяца в году.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ДТП в Румынии с участием маршрутки из Молдовы: есть жертвы
Как по сценарию: Молдова, Украина и Грузия увидели угрозу в России
Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Медведева показала, как российские олимпийцы прятали триколор
Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице
Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
Запрет на винтовку AR-15 во Флориде продержался 15 минут
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга
Спорт
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита» Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с «Амкаром», который запомнился всем, кроме футбола
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь