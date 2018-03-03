Молдавская фигуристка свела с ума румынское жюри

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Очередной фурор произвела девушка из Молдовы на румынском телешоу «Românii au talent» (аналог America’s Got Talent или «Минуты славы»).

Если раньше зрители и жюри были в восторге от вокальных данных наших соотечественниц, то сейчас их поразила хореография.

Семнадцатилетняя Элина Шавга приехала из Кишинева. По словам девушки, фигурным катанием она занимается с семи лет. На шоу она выступила на роликах. Ее номер поразил жюри.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bB_Zcp250QU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это удивительно. Она танцевала словно на льду. И показала непростые элементы фигурного катания», — сказал один из членов жюри.