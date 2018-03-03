Севинч Ходиева прошла во второй тур шоу «Ты супер!»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Участница из Узбекистана Севинч Ходиева прошла во второй тур международного вокального конкурса «Ты супер!».

Для своего первого выступления Севинч выбрала песенку-считалочку про английский алфавит. Несмотря на кажущуюся простоту исполнение получилось очень трогательным и артистичным, что отметили все члены жюри.

«Ты такой замечательный маленький артистик, это было очень запоминающимся номером. А как ты с залом так вместе спела — вы репетировали что ли?», — шутя спросил Севинч Виктор Дробыш.

С ним согласился продюсер и композитор Игорь Крутой.

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«В тебе такая солнченость, чувствуется желание петь, внешняя и внутренняя красота. А нотки фальшивые, которые были, это все можно поправить. Главное — это прекрасный артистизм», — сказал Крутой.

В свою очередь Юлианна Караулова восхитилась умением маленькой девочки так завести зал, что не всегда такое под силу профессионалам.

««Как у тебя это получилось: зал начал повторять за тобой, хотя ты не просила. У тебя внутри есть настоящая сильная энергия, которая помогает управлять людьми. Спасибо, что приехала, а в развитии мы тебе обязательно поможем», — сказала она.

Точку в судейских оценка поставил певец Сергей Лазарев.

«Ты уже довольно взрослая, можно было бы выбрать песенка посерьезнее. Да, она очень эмоциональная и артистичная, но это было бы уместно для ребенка пяти- шестилетнего, а не для тебя. поэтому я и не нажал кнопку», — пояснил певец свое решение.

Он добавил, что после такого зажигательного исполнения песенки про английский алфавит он кажется нашел репетитора по иностранному языку для своего ребенка, которому сейчас три с половиной года.