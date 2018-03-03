Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Дочь Асмус и Харламова трогательно поздравила папу с днем рождения
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
3 марта, источник: ИА Татар-информ

Ректор Казанского энергоуниверситета победил в забеге лыжных гонок Topsprint

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов победил в забеге почетных гостей на лыжных гонках Topsprint, которые прошли в Международном конноспортивном комплексе «Казань». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Второе место досталось руководителю исполкома Казани Денису Калинкину. Третьим стал начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин.

Лыжные соревнования на Кубок мэра были организованы на дистанции в 1800 м. На старт вышли около 200 профессионалов и любителей из Татарстана и соседних регионов.

30 лучших лыжников прошли в четвертьфинал. В финале за победу в двух забегах будут бороться по шесть спортсменов. Абсолютные победители получат по 25 тыс. рублей, занявших вторые места поощрят суммой в 15 тыс. рублей, бронзовых призеров ждут по 10 тыс. рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В казанском БКЗ выступит Альбина Шагимуратова с симфоническим оркестром РТ
Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Медведева показала, как российские олимпийцы прятали триколор
Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице
Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
Запрет на винтовку AR-15 во Флориде продержался 15 минут
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга
Спорт
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита» Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с «Амкаром», который запомнился всем, кроме футбола
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь