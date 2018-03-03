Ректор Казанского энергоуниверситета победил в забеге лыжных гонок Topsprint

Лыжные соревнования на Кубок мэра были организованы на дистанции в 1800 м. На старт вышли около 200 профессионалов и любителей из Татарстана и соседних регионов.

30 лучших лыжников прошли в четвертьфинал. В финале за победу в двух забегах будут бороться по шесть спортсменов. Абсолютные победители получат по 25 тыс. рублей, занявших вторые места поощрят суммой в 15 тыс. рублей, бронзовых призеров ждут по 10 тыс. рублей.