Ректор Казанского энергоуниверситета победил в забеге лыжных гонок Topsprint
(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов победил в забеге почетных гостей на лыжных гонках Topsprint, которые прошли в Международном конноспортивном комплексе «Казань». Об этом сообщает
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