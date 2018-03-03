Корону «Мисс КФУ-2018» завоевала 17-летняя студентка

Победительница призналась, что благодаря этому конкурсу она поверила в себя. Также Мария Иванова отметила, что знает, что в будущем ей удастся многого достигнуть.

Девушки от 18 до 25 лет в ходе конкурса демонстрировали на сцене свои таланты, показывали танцевальные, музыкальные, спортивные и поэтические способности, рассказывали о хобби и будущей профессии. Красавицы также отвечали на каверзные вопросы. Выяснилось, что лишь единицы знают формулу дискриминанта, какая звезда ближе всех к Земле, первые строки гимна родной страны и что измеряется в амперах.