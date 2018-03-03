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3 марта, источник: ИА Татар-информ

Корону «Мисс КФУ-2018» завоевала 17-летняя студентка

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В КСК КФУ «УНИКС» состоялся финал конкурса красоты, грации и творчества «Мисс КФУ-2018». Обладательницей титула и короны стала студентка Инженерного института КФУ Мария Иванова, сообщает пресс-служба университета.

Победительница призналась, что благодаря этому конкурсу она поверила в себя. Также Мария Иванова отметила, что знает, что в будущем ей удастся многого достигнуть.

Девушки от 18 до 25 лет в ходе конкурса демонстрировали на сцене свои таланты, показывали танцевальные, музыкальные, спортивные и поэтические способности, рассказывали о хобби и будущей профессии. Красавицы также отвечали на каверзные вопросы. Выяснилось, что лишь единицы знают формулу дискриминанта, какая звезда ближе всех к Земле, первые строки гимна родной страны и что измеряется в амперах.

Заключительным и самым волнительным этапом вечера стало дефиле в свадебных платьях. Далее жюри объявило победительниц номинаций. «Первой вице-мисс КФУ-2018» стала обучающаяся в Институте управления, экономики и финансов КФУ Диана Журова. Звание «Вторая вице-мисс КФУ-2018» присудили студентке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Арине Миграновой.

Также были выявлены 10 победительниц в номинациях: «Мисс Талант», «Мисс Интеллект», «Мисс Фитнес», «Мисс Улыбка», «Мисс Дружба», «Мисс Фото», «Мисс Очарование».

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