Надпись «8 марта» собрали из машин в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Автолюбители Шымкента поздравили женщин с Международным женским днём, собрав надпись «8 марта» из машин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Автолюбители Шымкента поздравили женщин с Международным женским днём, собрав надпись «8 марта» из машин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Во флешмобе приняли участие около сотни автомобилистов. Надпись светилась иллюминацией из включённых фар.
«Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — с 8 Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнёзда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание», — сказали автолюбители в своём видеообращении и передали эстафету другим городам Казахстана.
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