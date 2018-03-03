Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Многодетная семья в Воронежской области назвала шестого ребенка Россией
Из-за поиска нового партнера Брызгалова в тяжелом состоянии
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации»
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
3 марта, источник: Kazinform

Надпись «8 марта» собрали из машин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Автолюбители Шымкента поздравили женщин с Международным женским днём, собрав надпись «8 марта» из машин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Во флешмобе приняли участие около сотни автомобилистов. Надпись светилась иллюминацией из включённых фар.

«Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — с 8 Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнёзда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание», — сказали автолюбители в своём видеообращении и передали эстафету другим городам Казахстана.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Елжан Биртанов: Возможно, кто-то ворует лекарства
Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы
Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Медведева показала, как российские олимпийцы прятали триколор
Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице
Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
Запрет на винтовку AR-15 во Флориде продержался 15 минут
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга
Спорт
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита» Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с «Амкаром», который запомнился всем, кроме футбола
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь