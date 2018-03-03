Надпись «8 марта» собрали из машин в Шымкенте

«Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — с 8 Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнёзда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание», — сказали автолюбители в своём видеообращении и передали эстафету другим городам Казахстана.