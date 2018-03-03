Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: создание ракеты из послания Путина невозможно
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Московские школьники смогут участвовать в составлении своих учебных планов
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
3 марта, источник: РИА Новости

Турист, найденный свердловскими спасателями, отправился домой на машине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Турист, пропавший в районе перевала Дятлова и обнаруженный охотником-манси и свердловскими спасателями, на личной машине отправился домой, в Екатеринбург, сообщает в субботу ГУ МЧС по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов рассказал РИА Новости, что туриста, возвращающегося с маршрута, около горы Отортен встретил местный охотник-манси. Мужчина с охотником не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова.

По словам охотника, с туристом все нормально, он только стер ноги и, судя по всему, поэтому, а также в силу непогоды, выбился из графика похода.

Читайте также
Найден потерявшийся в районе перевала Дятлова турист из Екатеринбурга

Сообщалось, что координаты нахождения туриста были переданы в МЧС, спасатели двинулись ему навстречу и обнаружили его.

«Сегодня наземная группировка спасателей с туристом покинули базу Ильича и, преодолев 100 километров заснеженной труднопроходимой местности, прибыла в поселок Вижай. Мужчина своим ходом на личном автомобиле отправился в Екатеринбург», — уточняет ведомство.

По данным управления, проведение поисковой операции осложнялось тяжелыми погодными условиями и сложным рельефом местности. Работать приходилось в заснеженных горах, при температуре —40 градусов и сильном ветре. За время поисковой операции наземная группировка преодолела более 200 километров на снегоходах по труднопроходимой местности. У туриста, незначительно отклонившегося от нахоженной тропы и обнаруженного спасателями, были легкие обморожения.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС он не проходил.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Турист, найденный свердловскими спасателями, отправился домой на машине
Пособница уральского 'ритуального убийцы' получила 12 лет тюрьмы
Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Медведева показала, как российские олимпийцы прятали триколор
Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице
Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
Запрет на винтовку AR-15 во Флориде продержался 15 минут
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга
Спорт
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита» Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с «Амкаром», который запомнился всем, кроме футбола
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь