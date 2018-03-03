Турист, найденный свердловскими спасателями, отправился домой на машине
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Турист, пропавший в районе перевала Дятлова и обнаруженный
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Турист, пропавший в районе перевала Дятлова и обнаруженный
Ранее организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов рассказал РИА Новости, что туриста, возвращающегося с маршрута, около горы Отортен встретил местный
По словам охотника, с туристом все нормально, он только стер ноги и, судя по всему, поэтому, а также в силу непогоды, выбился из графика похода.
Сообщалось, что координаты нахождения туриста были переданы в МЧС, спасатели двинулись ему навстречу и обнаружили его.
«Сегодня наземная группировка спасателей с туристом покинули базу Ильича и, преодолев 100 километров заснеженной труднопроходимой местности, прибыла в поселок Вижай. Мужчина своим ходом на личном автомобиле отправился в Екатеринбург», — уточняет ведомство.
По данным управления, проведение поисковой операции осложнялось тяжелыми погодными условиями и сложным рельефом местности. Работать приходилось в заснеженных горах, при температуре —40 градусов и сильном ветре. За время поисковой операции наземная группировка преодолела более 200 километров на снегоходах по труднопроходимой местности. У туриста, незначительно отклонившегося от нахоженной тропы и обнаруженного спасателями, были легкие обморожения.
Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.