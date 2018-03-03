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3 марта, источник: Sputnik.by

Самый снежный день: как погода переработала в первую субботу марта

Большое количество снега выпало в Беларуси в субботу 3 марта, непогода в Минске вызвала перебои в работе общественного транспорта, а на трассах произошли десятки мелких ДТП.

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Источник: Sputnik.by

Первые дни весны выдались в Беларуси по-настоящему снежными — снегопады стабильно идут по республике, начиная с 1 марта. В первую субботу календарной весны, которая стала еще и рабочей, большое количество снега вызывало переполох.

Оранжевый уровень

Начиная с первого дня весны синоптики объявляли оранжевый уровень опасности — снег и метели, а последние дни февраля отметились рекордными морозами в некоторых регионах, где температура достигала минус 30 градусов. При этом, не смотря на то, что в школах разрешили отменить уроки при сильных морозах, школы стоически перенесли холодный конец февраля.

В марте морозы спали, однако усилились снегопады — погода перед весенним потеплением «отдает долги», накопившиеся за отсутствие снега на Новый год. На субботу синоптики снова объявили оранжевый уровень, а ГАИ настойчиво рекомендовала водителем при возможности пересесть на общественный транспорт.

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Самый снежный день

Суббота стала рекордной по количеству снегопадов — согласно репортажам центральных телеканалов, в Минске выпала месячная норма осадков, в регионах — половина месячной. В столице снегопады нарушили движение общественного транспорта — Минтранс предупредил о возможных задержках в движении до получаса и пообещал в случае нарушения движения организовать объездные маршруты.

На заснеженных трассах случились десятки мелких аварий, на автодороге Минск — Витебск очевидцы засняли порядка 10 ДТП на коротком участке трассы — в основном это вылетевшие на обочину машины.

Госавтоинспекция традиционно не осталась в стороне — инспекторы организовали сопровождение снегоочистительной техники и оказывают помощь водителям в эвакуации их автомобилей.

Снегопад не повлиял на работу аэропорта Минск — воздушная гавань Беларуси работает в штатном режиме.

Уборка не прекращается

Коммунальщики пытаются справиться с последствиями непогоды — в Минске и регионах усиленно работает спецтехника. По информации столичного «Горремавтодора», на очистке минских улиц трудятся 852 единицы техники, ситуацию на дорогах в организации оценили как «напряженно-стабильную».

Ранее Sputnik со ссылкой на Минобороны сообщил, что завтра и послезавтра на помощь коммунальщикам выйдут военные — только в столице Минский гарнизон отправит на помощь более 600 военнослужащих и спецтехнику. Также на помощь придут и учащиеся учреждений МВД — об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Вечером в Минске корреспондентом Sputnik был замечен старый-добрый рижский трамвай со снегоочистительным отвалом — рельсы также необходимо расчищать для беспрепятственного проезда.

Снег еще идет

К вечеру субботы снегопад в Минске усилился по сравнению с тем, что происходило днем. Синоптики также не прогнозируют близкий конец зимы — снег будет идти еще в воскресенье, а прекратится, согласно прогнозам, только в понедельник.

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