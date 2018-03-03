Самый снежный день: как погода переработала в первую субботу марта
Большое количество снега выпало в Беларуси в субботу 3 марта, непогода в Минске вызвала перебои в работе общественного транспорта, а на трассах произошли десятки мелких ДТП.
Большое количество снега выпало в Беларуси в субботу 3 марта, непогода в Минске вызвала перебои в работе общественного транспорта, а на трассах произошли десятки мелких ДТП.
Первые дни весны выдались в Беларуси
Оранжевый уровень
Начиная с первого дня весны синоптики объявляли оранжевый уровень опасности — снег и метели, а последние дни февраля отметились рекордными морозами в некоторых регионах, где температура достигала минус 30 градусов. При этом, не смотря на то, что в школах разрешили отменить уроки при сильных морозах, школы стоически перенесли холодный конец февраля.
В марте морозы спали, однако усилились снегопады — погода перед весенним потеплением «отдает долги», накопившиеся за отсутствие снега на Новый год. На субботу синоптики снова объявили оранжевый уровень, а ГАИ настойчиво рекомендовала водителем при возможности пересесть на общественный транспорт.
Самый снежный день
Суббота стала рекордной по количеству снегопадов — согласно репортажам центральных телеканалов, в Минске выпала месячная норма осадков, в регионах — половина месячной. В столице снегопады нарушили движение общественного транспорта — Минтранс предупредил о возможных задержках в движении до получаса и пообещал в случае нарушения движения организовать объездные маршруты.
На заснеженных трассах случились десятки мелких аварий, на автодороге Минск — Витебск очевидцы засняли порядка 10 ДТП на коротком участке трассы — в основном это вылетевшие на обочину машины.
Госавтоинспекция традиционно не осталась в стороне — инспекторы организовали сопровождение снегоочистительной техники и оказывают помощь водителям в эвакуации их автомобилей.
Снегопад не повлиял на работу аэропорта Минск — воздушная гавань Беларуси работает в штатном режиме.
Уборка не прекращается
Коммунальщики пытаются справиться с последствиями непогоды — в Минске и регионах усиленно работает спецтехника. По информации столичного «Горремавтодора», на очистке минских улиц трудятся 852 единицы техники, ситуацию на дорогах в организации оценили как «напряженно-стабильную».
Ранее Sputnik со ссылкой на Минобороны сообщил, что завтра и послезавтра на помощь коммунальщикам выйдут военные — только в столице Минский гарнизон отправит на помощь более 600 военнослужащих и спецтехнику. Также на помощь придут и учащиеся учреждений МВД — об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Вечером в Минске корреспондентом Sputnik был замечен
Снег еще идет
К вечеру субботы снегопад в Минске усилился по сравнению с тем, что происходило днем. Синоптики также не прогнозируют близкий конец зимы — снег будет идти еще в воскресенье, а прекратится, согласно прогнозам, только в понедельник.
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