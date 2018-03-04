Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице

Нечаева стала победителем отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), исполнив на итальянском языке песню «La forza» эстонского композитора Михкеля Маттисена (Mihkel Mattisen). Автором слов стали сама Нечаева и Ксения Кочукова.

Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.