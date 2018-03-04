Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша построит свой газопровод вместо «Северного потока - 2»
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Максим Галкин показал, как его дочь выглядела в полтора года
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
«Больше не пьяница в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие РФ
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
На тяжелобольной звезде «Аншлага» пытаются нажиться экстрасенсы
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Савченко: будут делиться границы не только Украины, но и России
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
01:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Эстонию на Евровидении доверили представлять русской певице

На конкурсе песни «Евровидение» в этом году Эстонию представит русская певица Элина Нечаева. Об этом сообщает портал ERR.

Нечаева стала победителем отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), исполнив на итальянском языке песню «La forza» эстонского композитора Михкеля Маттисена (Mihkel Mattisen). Автором слов стали сама Нечаева и Ксения Кочукова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин назвал главного врага России
Евросоюз пригрозил США войной
Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
Европейцы испугались замерзнуть и признали зависимость от России
Медведева показала, как российские олимпийцы прятали триколор
Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
Запрет на винтовку AR-15 во Флориде продержался 15 минут
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга
Спорт
Скандал в ЧР: файер у вратаря «Амкара» и два удаления «Зенита» Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с «Амкаром», который запомнился всем, кроме футбола
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь