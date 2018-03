Американская академия киноискусств назовет лауреатов премии «Оскар»

До сих пор на церемонии вручения «Оскаров» существовала традиция, согласно которой обладатель премии предыдущего года в категории «Лучший актер» вручает золотую статуэтку лучшей актрисе, а прошлогодняя победительница в номинации «Лучшая актриса» вручает приз лучшему актеру. В нынешнем году этот порядок будет нарушен: Кейси Аффлек, получивший в прошлом году «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Манчестер у моря» (Manchester By the Sea), еще в конце января объявил о том, что не будет вручать «Оскар» победительнице в номинации «Лучшая актриса». По данным интернет-портала «Дедлайн Голливуд», это — следствие скандала с двумя женщинами, обвинявшими актера в домогательствах на съемках его фильма «Я еще здесь» (I’m Still Here, 2010).

В главной категории — «Лучший фильм» — на «Оскар» претендуют девять лент: «Форма воды» (The Shape of Water), «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), «Темные времена» (Darkest Hour), «Дюнкерк» (Dunkirk), «Прочь» (Get Out), «Леди Бёрд» (Lady Bird), «Призрачная нить» (Phantom Thread), «Секретное досье» (The Post), а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).