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06:29 (мск), источник: ТАСС

Американская академия киноискусств назовет лауреатов премии «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Американская академия киноискусств в воскресенье вечером (в понедельник утром по московскому времени) назовет лауреатов премии «Оскар». 90-я по счету церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе в Dolby Theater, рассчитанном на 3300 мест.

Источник: Reuters

Репортаж телекомпании ABC с красной дорожки начнется в 18:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск 5 марта), а сама церемония начнется в 20:00 (04:00 мск 5 марта). Вести ее, как и в 2017 году, поручено комику Джимми Киммелу, для которого прошлогодняя церемония запомнилась громким скандалом: тогда актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, представлявшим картину, одержавшую победу в самой престижной номинации «Лучший фильм», был по ошибке вручен не тот конверт с названием фильма. «Я теперь не могу открывать даже обычные почтовые конверты», — пошутил Киммел в канун 90-й церемонии.

Ассистировать ему будут обладательницы «Оскаров» Сандра Буллок, Джейн Фонда, Николь Кидман, Хелен Миррен и другие звезды Голливуда. Как заявили продюсеры и режиссеры церемонии Майкл Де Лука и Дженнифер Тодд, эти актрисы «воплотили на киноэкране наиболее героические, вдохновляющие и незабываемые образы».

До сих пор на церемонии вручения «Оскаров» существовала традиция, согласно которой обладатель премии предыдущего года в категории «Лучший актер» вручает золотую статуэтку лучшей актрисе, а прошлогодняя победительница в номинации «Лучшая актриса» вручает приз лучшему актеру. В нынешнем году этот порядок будет нарушен: Кейси Аффлек, получивший в прошлом году «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Манчестер у моря» (Manchester By the Sea), еще в конце января объявил о том, что не будет вручать «Оскар» победительнице в номинации «Лучшая актриса». По данным интернет-портала «Дедлайн Голливуд», это — следствие скандала с двумя женщинами, обвинявшими актера в домогательствах на съемках его фильма «Я еще здесь» (I’m Still Here, 2010).

Интрига в номинации «Лучший фильм» сохраняется

В главной категории — «Лучший фильм» — на «Оскар» претендуют девять лент: «Форма воды» (The Shape of Water), «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), «Темные времена» (Darkest Hour), «Дюнкерк» (Dunkirk), «Прочь» (Get Out), «Леди Бёрд» (Lady Bird), «Призрачная нить» (Phantom Thread), «Секретное досье» (The Post), а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Видео
«Индустрия кино»: В ожидании «Оскара»

Наиболее предпочтительные шансы, по прогнозам телекомпании «Фокс ньюс», у ленты «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо — фантастической истории любви немой уборщицы из американской секретной лаборатории и человека- амфибии, пойманного в дебрях Амазонии. Эта лента выдвинута на «Оскар» в 13 различных номинациях. Конкуренцию ей, по оценкам кинокритиков, составляет лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британца Мартина Макдоны — фильм о жизни американской глубинки и о непорядочности и халатности тех, кто в силу своей профессии должен защищать обычных граждан.

Со своей стороны журнал «Вэнити фэйр» и газета «Ю-Эс-Эй тудей» прогнозируют победу фильма «Прочь» — первой режиссерской работы Джордана Пила. Эта лента, съемки которой обошлись в 4,5 млн долларов, уже собрала в мировом прокате 255 млн долларов.

Лучший актер, лучшая актриса, лучший режиссер

Основным претендентом на награду в категории «Лучший актер» издание «Голливуд репортер» называет 59-летнего Гари Олдмана, сыгравшего роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в драме «Темные времена», за которую ранее он уже получил «Золотой глобус». Кинокритики журналов «Вэрайети» и «Вэнити фэйр» считают более высокими шансы Тимоти Шаламе, снявшегося в фильме Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» по одноименному роману Андре Асимана об Италии 1980-х годов.

Фильм
7.3
Темные времена

На награду претендуют также Дензел Вашингтон за его работу в фильме «Роман Израэл, Esq.» (Roman J. Israel, Esq.), Дэниэл Калуя («Прочь») и самый титулованный актер в истории этой престижной категории — Дэниэл Дэй-Льюис. Британец, на счету которого три статуэтки за главную мужскую роль, ранее объявил, что работа в картине «Призрачная нить» стала для него последней.

В категории «Лучшая актриса» эксперты практически единодушно называют в качестве фавориток 41-летнюю британку Салли Хокинс («Форма воды»), которая пока может похвастаться «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля 2008 года и «Золотым глобусом» 2009 года, а также 60-летнюю Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), ранее четыре раза выдвигавшуюся на «Оскар» и получившую эту премию за главную роль в ленте «Фарго» (Fargo, 1995). На «Оскар» в этой категории выдвинуты также Мэрил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Бёрд») и Марго Робби («Тоня против всех», I, Tonya).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» на «Оскар» претендуют Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Бёрд») и Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»). Фаворитом считается 53-летний дель Торо, который уже получил за режиссуру «Формы воды» «Золотой глобус» и премию Critics' Choice («Выбор критиков»).

Неизвестно, окажет ли влияние на исход голосования киноакадемиков то, что в конце февраля на Гильермо дель Торо был подан иск в суде США по обвинению в том, что он позаимствовал сюжет «Формы воды» из пьесы 1969 года «Позволь мне услышать твой шепот» американского драматурга Пола Зинделя. Истец — сын драматурга Дэвид Зиндель — требует присудить ему доходы от проката «Формы воды», собравшего более 92,7 млн долларов в мире, а также запретить показ этой картины на территории США.

Российская лента — претендент на «Оскар»

Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева включена в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. «Нелюбовь» в пятницу была также удостоена французской кинопремии «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке. В середине февраля картина вышла на экраны в Нью-Йорке.

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Среди других претендентов на награду в этой категории — чилийская картина «Фантастическая женщина» (Una mujer fantastica) Себастьяна Лелио, венгерская лента «О теле и душе» (Testrol es Lelekrol) Ильдико Эньеди, ливанская драма «Оскорбление» (L’insulte) Зиада Дуэри и шведский фильм «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда, получивший в прошлом году главный приз Каннского кинофестиваля.

Среди документальных полнометражных картин, претендующих на премию, — лента «Икар» (Icarus) о проблеме допинга в российском спорте, фильмы «Лица, деревни» (Faces, Places), «Стронг-Айленд» (Strong Island), «Счеты» (Abacus: Small Enough to Jail) и «Последние люди Алеппо» (Last Men in Aleppo), получивший награду на фестивале независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival) в январе 2017 года в Парк-Сити (штат Юта).

Премии — 90 лет

Американская академия киноискусств была учреждена по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer («Метро-Голдвин-Майер») Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград Академии состоялась в мае 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt («Голливуд Рузвельт») и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая известной как «Оскар», превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе. В нынешнем году, по оценкам журнала «Форбс», церемония вручения «Оскаров» обойдется в 44 млн долларов, а каждая из статуэток, изготовленных из бронзы и покрытых 24-каратным золотом, обойдется организаторам в 900 долларов.

Как сообщила телекомпания АВС, трансляция церемонии будет идти более чем на 225 стран. Самая продолжительная трансляция с церемонии была в 2002 году — 4 часа 23 минуты, а самая короткая — 1 час 40 минут — в 1959 году.

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