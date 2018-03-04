Спасатели предупредили омичей об ущербе от паводка

Источник: РИА "Новости"

Таяние снега, которое, по прогнозам синоптиков, вскоре начнется, способно нанести ущерб частному жилому массиву, если не предотвратить подтопление.

Так, жителям частных домов нужно очистить придомовую территорию от снега, разрыхлить его, чтобы быстрей таял.

Кроме того, владельцы должны выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов.

Необходимо также сбросить с крыш снег, очистить отмостки по всему периметру дома и прочистить ливневую канализацию и водопропускные трубы.