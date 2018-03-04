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14:28 (мск), источник: СуперОмск

Спасатели предупредили омичей об ущербе от паводка

Сотрудники ГУ МЧС по Омской области призывают омичей, особенно живущих в частных домах, уже сейчас начать готовиться к паводку.

Источник: РИА "Новости"

Таяние снега, которое, по прогнозам синоптиков, вскоре начнется, способно нанести ущерб частному жилому массиву, если не предотвратить подтопление.

Так, жителям частных домов нужно очистить придомовую территорию от снега, разрыхлить его, чтобы быстрей таял.

Кроме того, владельцы должны выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов.

Необходимо также сбросить с крыш снег, очистить отмостки по всему периметру дома и прочистить ливневую канализацию и водопропускные трубы.

Жителям частных домов советуют запастись бытовыми электронасосами, ведрами, лопатами и мешками с песком.

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