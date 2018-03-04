Росздравнадзор предупреждает население об опасных «уколах красоты»
Росздравнадзор предупреждает население об участившихся случаях оказания некачественных услуг косметологами.
Росздравнадзор предупреждает население об участившихся случаях оказания некачественных услуг косметологами.
Наиболее частыми осложнениями инъекций являются воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов, сообщает ведомство.
В связи с этим пациентам рекомендуется проверять наличие у учреждения лицензии на оказание медицинских услуг по профилю косметология (Единый реестр лицензий размещен в открытом доступе на сайте Росздравнадзора).
Выполнение косметологических услуг допустимо только по адресу, указанному в лицензии. Косметологическая инъекционная терапия в бытовых условиях, на дому или в организациях, не имеющих соответствующей лицензии, является противозаконной деятельностью, говорится в сообщении.
Информацию о профессиональной подготовке врачей медицинская организация обязана размещать на своем официальном сайте.
Медицинские изделия, в том числе имплантируемые, а также лекарственные препараты для выполнения инъекций (ботокс, мезотерапия и другие «уколы красоты») должны иметь регистрационное удостоверение.
Проверить регистрацию медицинской продукции возможно на сайте Росздравнадзора и в госреестре лекарственных средств Минздрава России (фармпрепараты).
Напомним, за год жители Башкирии отсудили у салонов красоты более 6 млн рублей.
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