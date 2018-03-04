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14:24 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Росздравнадзор предупреждает население об опасных «уколах красоты»

Росздравнадзор предупреждает население об участившихся случаях оказания некачественных услуг косметологами.

Наиболее частыми осложнениями инъекций являются воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов, сообщает ведомство.

В связи с этим пациентам рекомендуется проверять наличие у учреждения лицензии на оказание медицинских услуг по профилю косметология (Единый реестр лицензий размещен в открытом доступе на сайте Росздравнадзора).

Выполнение косметологических услуг допустимо только по адресу, указанному в лицензии. Косметологическая инъекционная терапия в бытовых условиях, на дому или в организациях, не имеющих соответствующей лицензии, является противозаконной деятельностью, говорится в сообщении.

Врач-косметолог должен иметь профессиональную переподготовку по специальности «косметология» при наличии подготовки в интернатуре или ординатуре по специальности «дерматовенерология».

Информацию о профессиональной подготовке врачей медицинская организация обязана размещать на своем официальном сайте.

Медицинские изделия, в том числе имплантируемые, а также лекарственные препараты для выполнения инъекций (ботокс, мезотерапия и другие «уколы красоты») должны иметь регистрационное удостоверение.

Проверить регистрацию медицинской продукции возможно на сайте Росздравнадзора и в госреестре лекарственных средств Минздрава России (фармпрепараты).

Напомним, за год жители Башкирии отсудили у салонов красоты более 6 млн рублей.

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