Представитель Гребенщикова призвал не беспокоить семью артиста
На посвященной творчеству
На посвященной творчеству
Директор возглавляемой Гребенщиковым группы «Аквариум» призвал сотрудников СМИ воздержаться от вопросов о состоянии здоровья Гребенщикова. Он заявил, что обеспокоенные здоровьем музыканта люди могут пойти в церковь и помолиться за него.
«Если вы узнали, что он нездоров, и вам действительно это доставляет беспокойство, сходите в церковь и поставьте свечку», — сказал Ланде в ответ на вопрос о состоянии Гребенщикова.
Как писал портал iz.ru, телеканал «Санкт-Петербург» ранее сообщил со ссылкой на собственный источник, что Гребенщиков находится в больнице
Друзья Гребенщикова подтвердили его госпитализацию, но опровергли ее причину. По словам художника Виктора Тихомирова, музыкант попал в больницу
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