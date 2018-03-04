В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +3 градусов
Синоптики также прогнозируют и снег с дождём.
Синоптики также прогнозируют и снег с дождём.
В начале следующей недели в Омскую область придёт потепление. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Кроме этого, ожидаются осадки.
В понедельник, 5 марта, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», ночью ожидаются морозная погода до -24 градусов. В отдельных районах до — 29 градусов. Но уже днём потеплеет до -5 градусов. Скорость ветра 4−9 м/с. Местами небольшой снег, изморозь. Ночью и утром ожидается туман. Атмосферное давление будет падать.
Во вторник, 6 марта, ночью и днём будет идти снег. Ночью будет метель, а днём снег с дождём. Ветер
В среду, 7 марта, также ожидаются осадки. Днём и ночью будет идти мокрый снег, синоптики прогнозируют и метель. Ветер западный 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 20 м/с. Температура ночью и днем −3…−8 градусов.
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