В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +3 градусов

Источник: РИА "Новости"

В начале следующей недели в Омскую область придёт потепление. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Кроме этого, ожидаются осадки.

В понедельник, 5 марта, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», ночью ожидаются морозная погода до -24 градусов. В отдельных районах до — 29 градусов. Но уже днём потеплеет до -5 градусов. Скорость ветра 4−9 м/с. Местами небольшой снег, изморозь. Ночью и утром ожидается туман. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник, 6 марта, ночью и днём будет идти снег. Ночью будет метель, а днём снег с дождём. Ветер юго-восточный 7−12 м/с в отдельных районах порывы до 20 м/с. В ночные часы столбик термометра опустится до -15 градусов. А днём потеплеет до +3 градусов.