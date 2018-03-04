Дни Франкофонии пройдут в Беларуси 5—30 марта

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«Каждый год весной миллионы франкофонов всего мира отмечают праздник Франкофонии и французского языка. Мероприятия, приуроченные к 20 марта, международному дню Франкофонии, направлены на распространение французского языка и франкофонных культур. В этом году минчанам и гостям столицы будут предложены мероприятия, посвященные гастрономии, театру, музыке, фотографии, архитектуре и кино», — рассказали в дипломатической миссии.

Дни Франкофонии будут организованы посольством Франции в Беларуси при поддержке концертного агентства «Эквилибриум Артс», отделения посольства Швейцарии в Минске, посольства Канады в Польше, Школы архитектурного мышления для детей, Белгосфилармонии, МГЛУ и других.

Мероприятие стартует 5 марта концертом французской группы «Le Bal des Martinne». На танцполе во время выступления артистов переплетутся вальсы, горячие кубинские танцы, итальянские песни, музыка в стиле клезмер.

В этот же день начнет работать фотовыставка «Путешествие по Франкофонии», которая продлится по 28 марта в визовом зале посольства Франции в Минске. На экспозиции будут представлены фотографии молодого француза Флориана Каруби (добровольца ЮНЕСКО в Беларуси), сделанные во время его многочисленных путешествий.

Концерт Государственного камерного оркестра Беларуси под руководством Евгения Бушкова с участием известного скрипача Николя Дотрикура (Франция) и виолончелиста Микаэля Самсонова (Беларусь-Германия) запланирован на 10 марта в Белгосфилармонии. Во время этого совместного концерта Николя Дотрикур сыграет фрагменты концертов из произведений Бетховена, Изаи и Гайдна на своем великолепном инструменте Антонио Страдивари. Этот инструмент, который датируется 1713 годом, был щедро предоставлен ему в пользование владельцем Бернаром Магрэ.

Затем 14 марта программа Дней продолжится показом документального фильма швейцарского производства «Циклический» в столичном кинотеатре «Пионер». На 20 марта намечен концерт французского пианиста Оливье Мулена в Брестской филармонии.

Программой также предусмотрена встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Беларуси Дидье Каннесса с 15 учащимися Минска и дискуссия на французском языке по актуальным темам.

Открытие выставки фотографий «Взгляд» 21 марта пройдет в Музее истории города. Кстати, на этот же день запланирован «Ужин по-французски». Это мероприятие из серии «Вкус Франции» состоится в Беларуси уже в четвертый раз. В этом году пятнадцать белорусских ресторанов (14 — в Минске и 1 — в Гомеле) и кулинарная школа примут участие во французском ужине. Каждое из данных заведений общепита разработало для белорусской публики меню с учетом всей многогранности, изысканности и самобытности французской кухни. В Беларуси «Вкус Франции» будет открыт Дидье Каннессом. Гости также смогут побывать на мастер-классе по французской кухне.

Интересной обещает быть и викторина по Франкофонии, которая намечена на 23 марта во Французской медиатеке. Она организуется для франкоговорящих школьников-старшеклассников Минска, в том числе для тестирования и улучшения их знаний о таком явлении, как Франкофония. На викторине придется ответить на вопросы о французском языке, но особое значение будет придаваться региональным французским выражениям. Команда-победитель получит призы.

Гала-концерт в честь Дней Франкофонии запланирован на 28 марта в МГЛУ. На это торжество приглашены школьники, их родители, преподаватели французского языка в белорусских школах, а также все, кто любит французский и говорит на нем. Около полусотни детей и студентов представят свое мастерство на сцене. Они приедут из разных регионов для показа спектакля, который готовили на протяжении года. Организаторы обещают, что можно рассчитывать на присутствие представителей посольств и из таких стран, как Болгария, Румыния, Молдова, Швейцария, Армения, Греция. На церемонии будут вручены призы победителям конкурса «Молодого писателя на французском языке». Эти мероприятия состоятся благодаря Ассоциации преподавателей французского языка при участии и активной поддержке посольства Франции. Вечер будет отмечен двумя интермедиями с традиционными танцами франкоговорящих стран и Франции.