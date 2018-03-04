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14:31 (мск), источник: Publika.md

Молдавские дизайнеры представили модные тенденции этой весны

Модные тенденции этой весны представили наши дизайнеры в рамках мероприятия Mall of Fame. Фэшн-блогерши подобрали наряды на свой вкус и продемонстрировали их на подиуме.

Источник: Publika.md

«Ключевой деталью этого наряда является пиджак оттенка ультрафиолет. Институт цвета Пантон называет его символом индивидуальности и духовности. Советую всем выбирать этот цвет на каждый день», — сказала фэшн-блогер Хелен Монро.

«Не стоит забывать о легких платьях, а также о цветочных и тропических принтах, они привлекают внимание, их в этом году предлагают известные модные дома», — сказала фэшн-блогер Влада Которобай.

Дизайнеры советуют уделять внимание и аксессуарам.

«В гардеробе каждой модницы обязательно должна быть шляпка. Этот аксессуар защищает от холода и ставят акцент на наш стиль. А палантины смогут разнообразить внешний вид и уже надоевшее пальто».

Певица Ирина Раймс побывала на мероприятии. Она говорит, что выбирает наряды по настроению.

«Конечно, я учитываю модные тенденции, но только если они мне подходят и я нахожу в них для себя что-нибудь новое. И конечно, зависит от того, как я себя в данный момент чувствую», — сказала певица Ирина Римес.

В столичных магазинах уже сменили ассортимент. Покупателям предлагают новинки местных и зарубежных производителей.

«Это очень практичная ткань, и красивый коралловый цвет. Наряд можно носить каждый день. Можем предложить платья с цветочным принтом, в стиле кэжуал, которое можно сочетать с джинсовой курткой», — сказала продавец-консультант Даниела Чугореску.

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