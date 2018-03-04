Юрий Альберс о биатлоне Николая Лукашенко: Качество стрельбы хорошее, скорострельность чувствуется

— Первый огневой рубеж он отработал очень здорово, а на втором возникла какая-то заминка. Не знаю, в чем причина. Скорее всего попал снег и из-за этого не досылался патрон и он заряжал по одному — потерял много времени. Но качество стрельбы у него хорошее, скорострельность чувствуется. И на лыжах хорошо стоит, видна хорошая техника передвижения. Он занимается еще и хоккем, и музыкой. А где он в итоге больше себя проявит — время покажет.