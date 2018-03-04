Юрий Альберс о биатлоне Николая Лукашенко: Качество стрельбы хорошее, скорострельность чувствуется
Тренер отметил и хорошую технику лыжного хода.
Тренер отметил и хорошую технику лыжного хода.
Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай показал отличную стрельбу в финале республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», заявил главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс. «КП» попросила прокомментировать соревнования главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса.
— Многие отмечали скорострельность Николая Лукашенко. Как можете прокомментировать его задатки и способности на уровне остальных?
— Первый огневой рубеж он отработал очень здорово, а на втором возникла
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