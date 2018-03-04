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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Юрий Альберс о биатлоне Николая Лукашенко: Качество стрельбы хорошее, скорострельность чувствуется

Тренер отметил и хорошую технику лыжного хода.

Источник: Комсомольская правда

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай показал отличную стрельбу в финале республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», заявил главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс. «КП» попросила прокомментировать соревнования главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса.

— Многие отмечали скорострельность Николая Лукашенко. Как можете прокомментировать его задатки и способности на уровне остальных?

— Первый огневой рубеж он отработал очень здорово, а на втором возникла какая-то заминка. Не знаю, в чем причина. Скорее всего попал снег и из-за этого не досылался патрон и он заряжал по одному — потерял много времени. Но качество стрельбы у него хорошее, скорострельность чувствуется. И на лыжах хорошо стоит, видна хорошая техника передвижения. Он занимается еще и хоккем, и музыкой. А где он в итоге больше себя проявит — время покажет.

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