Васюганским болотам в Новосибирской области присвоили особый статус

Государственный природный заповедник «Васюганский» был создан в Новосибирской области. Об этом сообщили в министерстве экономического развития НСО.

Васюганские болота сегодня одни из самых больших в мире. Расположены в центре Сибирского федерального округа, в Новосибирской и Томской областях в междуречье Оби и Иртыша. В Новосибирской области Васюганские болота затрагивают территории Северного и Убинского районов.

Ученые подсчитали, что заболачивание местности началось около десяти тысяч лет назад, и продолжается и по сей день — за последние 500 лет размер болота увеличился в четыре раза.

Васюганские болота — дом для многочисленной местной фауны, в том числе редкой. На болотах обитают, в частности, северный олень, беркут, орлан-белохвост, соболя, глухари, белые куропатки, рябчики, тетерева. Реже, но тоже встречается норка, выдра, росомаха. Флора также включает в себя редкие и исчезающие виды растений и растительные сообщества. Из дикоросов широко распространены клюква, голубика, морошка. Кроме того, в болотах обнаружили крупные залежи торфа, которые противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод.

Однако в последние годы из-за деятельности человека растительный и животный мир Васюганских болот оказался под угрозой.

О планах обустроить на их территории заповедник, где будет запрещена охота, лесозаготовки и другая добывающая деятельность, говорили не один год, теперь особый статус был оформлен официально. До декабря 2019 года должен быть подготовлен и внесен в правительство России проект акта о переводе земель из лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.