Васюганским болотам в Новосибирской области присвоили особый статус
Теперь они официально признаны заповедником, где запрещено охотиться и добывать древесину.
Теперь они официально признаны заповедником, где запрещено охотиться и добывать древесину.
Государственный природный заповедник «Васюганский» был создан в Новосибирской области. Об этом сообщили в министерстве экономического развития НСО.
Васюганские болота сегодня одни из самых больших в мире. Расположены в центре Сибирского федерального округа, в Новосибирской и Томской областях в междуречье Оби и Иртыша. В Новосибирской области Васюганские болота затрагивают территории Северного и Убинского районов.
Ученые подсчитали, что заболачивание местности началось около десяти тысяч лет назад, и продолжается и по сей день — за последние 500 лет размер болота увеличился в четыре раза.
Васюганские болота — дом для многочисленной местной фауны, в том числе редкой. На болотах обитают, в частности, северный олень, беркут,
Однако в последние годы
О планах обустроить на их территории заповедник, где будет запрещена охота, лесозаготовки и другая добывающая деятельность, говорили не один год, теперь особый статус был оформлен официально. До декабря 2019 года должен быть подготовлен и внесен в правительство России проект акта о переводе земель из лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.
Кстати, с 2007 года Васюганские болота являются кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.