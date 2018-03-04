Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за сильных осадков и ветра

По данным синоптиков, 5—6 марта в Атырауской и Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается кратковременное повышение дневных температур воздуха до 0 +7 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к таянию снега, формированию талового стока на равнинной территории. 6—7 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем 6 марта местами сильные осадки. Местами гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду, днем 6, в течение суток 7 марта местами 30 метров в секунду и более.