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17:06 (мск), источник: Prokazan.ru

Синоптики предупреждают: на Татарстан обрушится сильная метель

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, ночью и днем 5 марта местами ожидается метель с видимостью до 500 метров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 43% 767 мм рт. ст. 7 м/с

Также ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 15−17 м/с, сильный снег, на дорогах — гололед, снежные заносы. Минимальная температура воздуха ночью составит -8 -13 градусов; максимальная температура воздуха днем -1 -6 градусов.

К слову, на Москву ранее также обрушился сильный снегопад, в результате задержались десятки авиарейсов из Москвы, в том числе и в Казань.

В МЧС по РТ посоветовали избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе. Водителям необходимо не превышать безопасную скорость, отказаться от лишних маневров, избегать внезапных торможений и уделить внимание техническому состоянию своих машин.

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