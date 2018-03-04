Синоптики предупреждают: на Татарстан обрушится сильная метель
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, ночью и днем 5 марта местами ожидается метель с видимостью до 500 метров.
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, ночью и днем 5 марта местами ожидается метель с видимостью до 500 метров.
Также ожидается сильный
К слову, на Москву ранее также обрушился сильный снегопад, в результате задержались десятки авиарейсов из Москвы, в том числе и в Казань.
В МЧС по РТ посоветовали избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе. Водителям необходимо не превышать безопасную скорость, отказаться от лишних маневров, избегать внезапных торможений и уделить внимание техническому состоянию своих машин.
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