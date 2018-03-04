Прокуроры проследят, как наказывают слишком шумных соседей в Минске
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Как более эффективно бороться с соседями, которые шумят и нарушают правила пользования жилыми помещениями, обсудили на совещании в Минске, сообщила
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Как более эффективно бороться с соседями, которые шумят и нарушают правила пользования жилыми помещениями, обсудили на совещании в Минске, сообщила
На совещании обсуждался вопрос, как более эффективно рассматривать поступающие от жильцов домов заявления с жалобами на слишком «шумных» соседей. Здесь есть ряд недоработок.
«Основная сложность при рассмотрении должностными лицами администраций районов и организаций ЖКХ сообщений граждан о нарушении правил проживания — отсутствие у них знаний и навыков ведения административного процесса», — отмечается в сообщении
На практике это может привести к тому, что административное дело на шумного соседа закроют, например,
С другой стороны, есть недоработки сотрудников УВД, которые по вечерам приезжали на вызовы жильцов многоквартирных домов. Они не всегда устанавливали личность правонарушителя и собирали пояснения у свидетелей.
Чтобы решить проблему, участники совещания разработали схему взаимодействия заинтересованных должностных лиц.
Теперь сотрудники столичной милиции, которые выезжают по жалобе на шумных соседей, обязаны принимать исчерпывающие меры по установлению обстоятельств, виновных лиц, потерпевших и свидетелей, передавать собранные материалы в администрации районов Минска. Затем эти материалы должны направляться в организации ЖКХ по территориальности.
«О каждом таком движении материалов необходимо уведомлять прокурора района, который со своей стороны будет осуществлять надзор за соблюдением законности при ведении административного процесса, в том числе по делам указанной категории, проводить проверки», — сообщает
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