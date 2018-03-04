В Волгограде ожидаются 20-градусные морозы
На дороги Волгограда выехали 90 единиц спецтехники, в том числе порядка 50 комбинированных дорожных машин. На магистралях организовано патрулирование дежурных комбинированных дорожных машин.
На дороги Волгограда выехали 90 единиц спецтехники, в том числе порядка 50 комбинированных дорожных машин. На магистралях организовано патрулирование дежурных комбинированных дорожных машин.
Продолжается обработка магистралей для предотвращения гололедицы в условиях
В связи с резкими температурными перепадами и прогнозируемым похолоданием до минус 20 градусов, работы по обработке и очистке дорожного полотна продолжаются в непрерывном режиме. Как сообщили РИАЦ в
В случае ухудшения погоды дорожные службы готовы оперативно нарастить группировку спецтехники. Напомним, еще накануне в связи с неблагоприятным прогнозом все
Вся территория городских районов разбита на участки, за каждым закреплено соответствующее звено техники и рабочих, коллективы муниципальных предприятий переведены на круглосуточный режим работы. В связи с этим
За уборку дворовых территорий ответственны обслуживающие организации.
Для контроля качества выполненной обслуживающими организациями работы специалисты
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