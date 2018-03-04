В Волгограде ожидаются 20-градусные морозы

Продолжается обработка магистралей для предотвращения гололедицы в условиях гололедо-изморозевых отложений — за сутки на дорогах отсыпано около 1,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. Большой объем работ удалось выполнить в ночные и утренние часы во время низкой загруженности дорог.

В связи с резкими температурными перепадами и прогнозируемым похолоданием до минус 20 градусов, работы по обработке и очистке дорожного полотна продолжаются в непрерывном режиме. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, на дорогах организовано постоянное дежурство порядка 50 КДМ. Продолжается очистка от снега и льда путепроводов и тротуаров, обработка песком остановок общественного транспорта. Не прекращаются работы и по уборке снежных валов. В соответствии с погодными условиями специалисты дорожно-коммунальных служб также контролируют и состояние ливневой канализации. В случае необходимости при помощи специализированной техники оперативно устраняют скопления мусора и заиливания ливневых каналов.

В случае ухудшения погоды дорожные службы готовы оперативно нарастить группировку спецтехники. Напомним, еще накануне в связи с неблагоприятным прогнозом все дорожно-коммунальные службы города были приведены в повышенную готовность.

Вся территория городских районов разбита на участки, за каждым закреплено соответствующее звено техники и рабочих, коллективы муниципальных предприятий переведены на круглосуточный режим работы. В связи с этим дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой учитывать погодные условия при управлении транспортом, соблюдать ПДД, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также не бросать машины на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

За уборку дворовых территорий ответственны обслуживающие организации. Из-за перепадов температуры сотрудники УК и ТСЖ обязаны уделять особое внимание очистке от снега и наледи кровель домов и козырьков подъездов, а также обработке дворовых территорий песко-соляной смесью.