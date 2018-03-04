На границе России и Украины образовалась пробка из более 250 фур
На автомобильном пункте пропуска «Троебортное» таможни Брянской области, который расположен на трассе М-3 «Москва-Киев», образовалась пробка из грузовых автомобилей, сообщает Центральное таможенное управление.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.