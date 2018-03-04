На границе России и Украины образовалась пробка из более 250 фур

«По причине снегопадов 3 марта в 19.30 украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. Сейчас перед пунктом пропуска Троебортное на выезд из России находится более 250 грузовых транспортных средств», — сообщили в ведомстве.