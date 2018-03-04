Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Московские школьники смогут участвовать в составлении своих учебных планов
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Лолита прогулялась босиком по снегу
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Украина заплатит США 1 млрд $ за железную дорогу
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
СМИ: Антироссийская Польша воплощает самые смелые мечты Кремля
СМИ: Путин не сможет простить действия США в Сирии
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
16:55 (мск), источник: Газета.Ру

На границе России и Украины образовалась пробка из более 250 фур

На автомобильном пункте пропуска «Троебортное» таможни Брянской области, который расположен на трассе М-3 «Москва-Киев», образовалась пробка из грузовых автомобилей, сообщает Центральное таможенное управление.

«По причине снегопадов 3 марта в 19.30 украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. Сейчас перед пунктом пропуска Троебортное на выезд из России находится более 250 грузовых транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Также в таможенном управлении подчеркнули, что «на въезд в Россию очередей не наблюдается».

8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Янукович обнародовал письмо к Путину
В США журналисты вступились за российских коллег после нападок Госдепа
Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
Свобода от дачи: почему горожане не покупают загородные дома
Представитель Гребенщикова призвал не беспокоить семью артиста
Капитан итальянского футбольного клуба найден мертвым в отеле
Британец выжил после удара током у ЛЭП в 11 тысяч вольт
Ученые объяснили, почему для пар важно держаться за руки
Спорт
Глубокая заморозка: «Локомотив» и «Спартак» остались при своих «Локомотив» и «Спартак» голов не забили — погода не дала
Авто
Внедорожник Lamborghini: видео с презентации В конце февраля Lamborghini представила в России свой внедорожник под названием Urus. У нас он будет стоить от 15,2 млн рублей. Смотрите видео об этом автомобиле!
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь