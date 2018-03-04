Снегопад в Москве закончится 8 марта

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ровно через месяц после снежного рекорда 4 февраля, побившего достижение 1957 года, Москва вновь столкнулась с сильным снегопадом. Начавшись в ночь на воскресенье, к утру снег стал таким интенсивным, что в некоторых районах города снизилась видимость. По данным метеорологов центра погоды «Фобос», снегопад, который продлится до понедельника, может стать мощнейшим для Москвы в этот день с 1968 года.

Источник: Коммерсантъ-Online

Как и 4 февраля, пик снегопада пришелся на утро воскресенья: в выходной день ниже нагрузка на транспортную инфраструктуру города. Последствия снегопада 4 февраля в большинстве районов города были окончательно ликвидированы несколько дней назад, после шквала жалоб москвичей на остававшиеся нерасчищенными дворы, тротуары и парковки. В ночь на 4 марта столичные власти вновь привели коммунальные службы города в круглосуточный режим работы и вывели на улицы 10 тыс. единиц снегоуборочной техники, сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков. К середине дня в воскресенье значительные участки МКАД были расчищены, активно убирались улицы и в центре, но на многих улицах сохранялись затруднения для движения транспорта и прохода пешеходов.

Источник: Коммерсантъ-Online

Господин Бирюков сообщил, что спецтехника ведет «сплошное прометание улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой»: «Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка».

Источник: Коммерсантъ-Online

«За ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 см снега», — сообщил Петр Бирюков. По его словам, к понедельнику в городе выпадет 17 см снега, что составляет половину мартовской нормы осадков. Покрыть эту норму полностью может еще один снегопад: его в мэрии ожидают 7—8 марта . «Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков», — отметил вице-мэр.

Источник: Коммерсантъ-Online

Власти города традиционно призвали москвичей воздержаться от поездок на частном автотранспорте. Тем временем Московский метрополитен сообщил, что 2 тыс. его сотрудников заняты ликвидацией последствий сильного снегопада, в том числе расчищая от снега площадки у вестибюлей станций подземки. Московская железная дорога сообщила о работах по уборке снега с путей: спецтехника курсирует по специальному графику, в ночь на воскресенье ее количество составило 45 единиц, всего было очищено 505,8 км пути и вывезено 30,94 тыс. кубометров снега. Нарушений в расписании движения поездов пока не отмечается.

Источник: Коммерсантъ-Online

Зато в столичных аэропортах в воскресенье было задержано и отменено более 30 рейсов. Наибольшее число задержек (более 20) пришлось на Шереметьево, наименьшее — на Внуково. Впрочем, длительность задержек в основном не превышала 40 минут: в авиадиспетчерских службах пояснили, что задержки связаны с расчисткой полос и противообледенительной обработкой самолетов. Аэропорты Московского авиаузла продолжают работать по фактической погоде.

Инфографика Уборка снега в Москве В зимний период уборка городских улиц осуществляется ежедневно и в круглосуточном режиме.

В отличие от февральского снегопада нынешний не нарушил работу систем жизнеобеспечения в Московской области, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова: «Значимых технологических нарушений в работе объектов энергетики и ЖКХ нет, а все локальные сбои устраняются в нормативные сроки». Для расчистки населенных пунктов Подмосковья от снега задействовано 6,6 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц спецтехники, власти региона обещают при необходимости привлечь «дополнительные силы и средства».

Снегопад затронул не только столичный регион

Более 150 единиц спецтехники борются с последствиями снегопада и ледяного дождя на федеральных трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях, сообщила пресс-служба Росавтодора. По данным Гидрометцентра, 4 марта на территории этих регионов сохранится сложная погодная обстановка: снегопад, заносы, метель, гололед и сильный ветер до 20 м/с. Автовладельцам в этих областях рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.

Гидрометцентр России сообщил в воскресенье, что до 8 марта в Москве и области сохранится температура от -2 до -10 градусов. Ночами сохранится мороз: так, в ночь с понедельника на вторник в Москве ожидается от -15 до -17 градусов. Интенсивность снегопада начнет снижаться уже вечером в воскресенье: в 18:00 4 марта ожидается лишь «небольшой снег». Метеорологи ожидают прекращения осадков к полудню понедельника. Гидрометцентр подтверждает вероятность снегопада 7, 8 и 9 марта.

Иван Тяжлов.